Ultime Notizie – Pregliasco: “Covid più buono? Narrazione che ostacola mascherine” (Di giovedì 30 giugno 2022) Con i numeri di Covid ancora in crescita, la mascherina andrebbe rimessa prevedendo misure che ne garantiscano un utilizzo diffuso nelle situazioni a rischio? “Potrebbe servire”, risponde all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, “ma ritengo difficile l’attuazione di una disposizione in questo momento, con il caldo e con questo sentimento diffuso, questa Narrazione che porta a minimizzare l’effetto della malattia” causata da Sars-CoV-2 ‘versione’ Omicron 5. “E’ vero che l’infezione si è rabbonita – riflette il docente dell’università Statale di Milano – un po’ di suo”, con la circolazione di varianti e sottovarianti meno cattive, “ma anche grazie all’immunità conferita dai vaccini che in parte continuano a proteggere dalle problematiche più gravi, grazie all’immunità naturale” conquistata dai guariti, o grazie a entrambe. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Con i numeri diancora in crescita, la mascherina andrebbe rimessa prevedendo misure che ne garantiscano un utilizzo diffuso nelle situazioni a rischio? “Potrebbe servire”, risponde all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, “ma ritengo difficile l’attuazione di una disposizione in questo momento, con il caldo e con questo sentimento diffuso, questache porta a minimizzare l’effetto della malattia” causata da Sars-CoV-2 ‘versione’ Omicron 5. “E’ vero che l’infezione si è rabbonita – riflette il docente dell’università Statale di Milano – un po’ di suo”, con la circolazione di varianti e sottovarianti meno cattive, “ma anche grazie all’immunità conferita dai vaccini che in parte continuano a proteggere dalle problematiche più gravi, grazie all’immunità naturale” conquistata dai guariti, o grazie a entrambe. ...

