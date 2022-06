Pubblicità

GiovaQuez : Ieri #Orsini prima ha spiegato che la Nato “inventa una storiella inesistente, cioè che la Russia vuole invadere la… - Frizzante1 : Per cui per noi nisba - iconanews : Ucraina: partita una nave con 7.000 tonnellate di grano - CatelliRossella : ??????Ucraina: partita una nave con 7.000 tonnellate di grano - Europa - ANSA - ImpresaItalia : Ucraina: partita una nave con 7.000 tonnellate di grano -

RaiNews

Una nave con 7.000 tonnellate di grano ha lasciato il porto ucraino occupato di Berdyansk. Lo riferiscono le autorità filo - russe. "Dopo numerosi mesi di ritardo - ha detto il funzionario della ...Ma il peggio deve ancora arrivare perch Erdoan che ha saputo sfruttare il momento di crisi in, vuole chiudere una volta per tutte la sua personalein Siria contro i curdi. Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 127 - Zelensky sente la premier della Nuova Zelanda: rafforzare le sanzioni alla Russia - Zelensky sente la premier della Nuova Zelanda: rafforzare le sanzioni alla Russia Missili su Kharkiv: 1 morto e 6 feriti, tra cui bambina di 11 anni. Non c'è tregua per Lysychansk. L'Aiea ha perso la connessione remota con la centrale nucleare di Zaporizhzhia: "Urge visita alla str ...Ventisette bambini e ragazzi ucraini, in fuga dalla guerra, dai 7 ai 14 anni, saranno ospiti per due mesi (a partire da questi giorni) nei centri estivi ...