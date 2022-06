Ucraina, Johnson: “Vale sempre pena di pagare prezzo libertà” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il costo della libertà Vale sempre la pena di essere pagato”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, parlando a Madrid al vertice della Nato dell’impegno degli alleati in Ucraina. “Se la Russia vince ci saranno altri attacchi – ha ammonito il primo ministro di Londra -. La lezione del XX secolo è che si può avere un periodo di prosperità sostenuta quanto i confini vengono rispettati”. Non bisogna costringere l’Ucraina ad accettare “una brutta pace”, ha poi ribadito il premier, riaffermando il concetto secondo cui sta agli ucraini decidere se e quando concludere un accordo con la Russia. “Non possiamo essere più ucraini degli ucraini – ha detto in una conferenza stampa a Madrid al termine del vertice della Nato – Tutti lo capiscono”. E ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il costo dellaladi essere pagato”. Lo ha detto il premier britannico Boris, parlando a Madrid al vertice della Nato dell’impegno degli alleati in. “Se la Russia vince ci saranno altri attacchi – ha ammonito il primo ministro di Londra -. La lezione del XX secolo è che si può avere un periodo di prosperità sostenuta quanto i confini vengono rispettati”. Non bisogna costringere l’ad accettare “una brutta pace”, ha poi ribadito il premier, riaffermando il concetto secondo cui sta agli ucraini decidere se e quando concludere un accordo con la Russia. “Non possiamo essere più ucraini degli ucraini – ha detto in una conferenza stampa a Madrid al termine del vertice della Nato – Tutti lo capiscono”. E ha ...

