Tuffi | Mondiali Budapest 2022 | Wang oro nel trampolino 1 metro maschile | Tocci decimo

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022)Zongyuan è Campione del Mondoaidi. Come da pronostico, il cinese firma una gara impressionante, nella quale ha conquistato, tra gli incredibili punteggi, un 90.10 con con il doppio e mezzo ritornato carpiato chiudendo con il totale di 493.30. Medaglia d’argento per il britannico Jack Laugher, autore di una grande finale chiusa con 426.95 davanti all’australiano Shixin Li, bronzo all’ultimo tuffo con un totale di 395.40. Delusione Jiuyuan Zheng, favorito al via insieme al connazionale ma solo ottavo con 365.55. Brutta finale anche per l’azzurro Giovanni, che dopo aver chiuso i preliminari con il miglior punteggio termina in decima posizione con 396.10. GLI ITALIANI IN GARA GIOVEDI’ 30 ...