Tempesta d'amore, puntate tedesche: Merle infama Shirin (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra non molte puntate di Tempesta d'amore, l'attenzione si ingigantirà su una delle coppie più discusse della soap opera tedesca: Merle e Gerry. I due entreranno in crisi per via dei sentimenti che il fratello di Max scoprirà di covare ancora per Shirin. Tutto avrà inizio quando quest'ultima avrà paura di vedersi chiudere il salone di bellezza. Disperata, e allo stesso tempo preoccupata, Shirin correrà da Gerry in cerca di conforto. Merle, almeno in un primo momento, appoggerà la ragazza, ma quando vedrà con i suoi stessi occhi un momento di avvicinamento tra il fidanzato e Shirin, tornerà a diffidare di lei. Successivamente verrà fuori un'inattesa verità, accompagnata da una relativa bugia! Anticipazioni tedesche ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra non moltedid', l'attenzione si ingigantirà su una delle coppie più discusse della soap opera tedesca:e Gerry. I due entreranno in crisi per via dei sentimenti che il fratello di Max scoprirà di covare ancora per. Tutto avrà inizio quando quest'ultima avrà paura di vedersi chiudere il salone di bellezza. Disperata, e allo stesso tempo preoccupata,correrà da Gerry in cerca di conforto., almeno in un primo momento, appoggerà la ragazza, ma quando vedrà con i suoi stessi occhi un momento di avvicinamento tra il fidanzato e, tornerà a diffidare di lei. Successivamente verrà fuori un'inattesa verità, accompagnata da una relativa bugia! Anticipazioni...

Pubblicità

Uther_Raffaele : 'Per noi che non gridiamo mai Che non cerchiamo eroi Che siamo in mezzo alla tempesta Ritornerà per noi L'azzurro e… - v_mangiarotti : RT @fedezsupporter: la migliore amica che non ti abbandonerà, per certi versi vi siete salvati a vicenda @ChiaraFerragni grazie per essere… - Lidia18400617 : Egli vuole provarvi e fortificarvi* ancora alla scuola del sacrificio e del dolore.Non vi abbattete, *pregate con u… - SignoraDelleOr1 : RT @ClaudioKlarke: 'Quand'è com'or, la vita? Quando con tanto amore L'uomo a' suoi studi intende? O torna all'opre? O cosa nova imprende?… -