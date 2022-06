Tardelli 40 anni dopo l’urlo Mundial: “Mia esultanza fu genuina, oggi studiate” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mi piacciono le esultanze vere, genuine, che nascono al momento, dal cuore ma anche dalla testa”. Marco Tardelli lo sottolinea all’AdnKronos, a margine della presentazione al ‘Taormina Film Festival’ del docufilm ‘Italia 1982: una storia azzurra’ dedicato alla storica vittoria della Nazionale al Mundial in Spagna, esattamente 40 anni fa. Il suo urlo dopo il gol alla Germania – il secondo dell’Italia nel 3-1 finale – fu l’immagine iconica che resta nella mente di tutti i tifosi, assieme a quella del presidente Sandro Pertini che esulta in piedi alzando le braccia nella tribuna onore dello stadio di Madrid, fra un serissimo cancelliere tedesco Helmut Schmidt e un sorridente re spagnolo Juan Carlos di Borbone che, essendo nato a Roma, mascherava a fatica la sua simpatia filo-italiana pur costretto a una ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mi piacciono le esultanze vere, genuine, che nascono al momento, dal cuore ma anche dalla testa”. Marcolo sottolinea all’AdnKronos, a margine della presentazione al ‘Taormina Film Festival’ del docufilm ‘Italia 1982: una storia azzurra’ dedicato alla storica vittoria della Nazionale alin Spagna, esattamente 40fa. Il suo urloil gol alla Germania – il secondo dell’Italia nel 3-1 finale – fu l’immagine iconica che resta nella mente di tutti i tifosi, assieme a quella del presidente Sandro Pertini che esulta in piedi alzando le braccia nella tribuna onore dello stadio di Madrid, fra un serissimo cancelliere tedesco Helmut Schmidt e un sorridente re spagnolo Juan Carlos di Borbone che, essendo nato a Roma, mascherava a fatica la sua simpatia filo-italiana pur costretto a una ...

