Tananai, pronto a scaldare l’estate con il nuovo inedito | I dettagli e le date del tour (Di giovedì 30 giugno 2022) Tananai è pronto a scaldare l’estate al ritmo di “Pasta” il nuovo inedito: ecco tutti i dettagli e le date del tour Tananai è pronto a scaldare l’estate al ritmo di “Pasta” il nuovo inedito che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° luglio. Come la hit “Baby Goddamn”, anche “Pasta” è stata scritta, composta e prodotta interamente da Tananai. Presentata per la prima volta live durante la tournée sold out nei club tenutasi lo scorso maggio, “Pasta” racchiude l’anima più elettronica dell’artista, è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022)al ritmo di “Pasta” il: ecco tutti ie ledelal ritmo di “Pasta” ilche sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° luglio. Come la hit “Baby Goddamn”, anche “Pasta” è stata scritta, composta e prodotta interamente da. Presentata per la prima volta live durante la tournée sold out nei club tenutasi lo scorso maggio, “Pasta” racchiude l’anima più elettronica dell’artista, è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un ...

361_magazine : - RadioDueLaghi : Tananai è pronto a scaldare l'estate al ritmo di 'Pasta' il nuovo inedito che sarà disponibile su tutte le piattafo… - elena__ba : Tananai che non era pronto per l’interrogazione. Pienissimo lui?? #LoveMi - aeingyu : francesca pronto mi leggi stai guardando tananai TI RICORDI LA CANZONEEEE - _nannalisa_ : A Tananai manca il codino e poi è pronto per catapultarsi direttamente al karaoke con Fiorello. #LoveMi -