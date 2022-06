Svendita Barcellona | può arrivare gratis | Inter e Juventus puntano il colpaccio

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 30 giugno 2022) . L’attenzione di sposta in Catalogna ma a determinate condizioni economiche. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un’occasione dalla Spagna potrebbe aiutareper colmare alcune lacune in difesa. Con la partenza di Skriniar in casa, l’addio di Chiellini e la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.