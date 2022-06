Strage Bataclan | storico ergastolo Abdeslam non uscirà più dal carcere - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 30 giugno 2022) La chiamano "pena di morte sociale" e finora in Francia era stata pronunciata soltanto per quattro persone, mai per un terrorista. È l'"incomprimibile", cioè senza nessuna possibilità di ...

La chiamano "pena di morte sociale" e finora in Francia era stata pronunciata soltanto per quattro persone, mai per un terrorista. È l'ergastolo "incomprimibile", cioè senza nessuna possibilità di ...del, Salah Abdeslam riconosciuto colpevole di tutti i capi d'accusadel: Salah Abdeslam , il terrorista che si ritiene essere l'unico sopravvissuto del commando che ...Le accuse agli altri 18 imputati per la strage del Bataclan a Parigi (Virgilio Notizie) Per la corte, anche Mohammed Bakkali è «co-autore» della strage, poiché l'uomo, la cui appartenenza alla cellula ...Dopo 10 mesi di dibattiti, 19 imputati sono stati giudicati colpevoli di atti terroristici per l'attentato al Bataclan, in Francia. Ergastolo senza sconti di pena per Salah Abdeslam, unico superstite ...