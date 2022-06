Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Non è proprio così. Cosa è successo tra le due (Di giovedì 30 giugno 2022) Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? In realtà, dopo l’avventura condivisa nella casa del GF Vip, Soleil Sorge è davvero pronta a riabbracciare Sophie Codegoni. LEGGI ANCHE :– Soleil Sorge torna in tv in autunno con un programma tutto suo? Le indiscrezioni e i rumors È quello che emerge dalle stories di Instagram di Soleil, dove l’influencer ha lasciato un indizio sulla reunion con Sophie. “2 luglio 2022” ha scritto Soleil, geolocalizzando “Isola Beach” e condividendo una foto di Alessandro Basciano alla console di una discoteca. Soleil Sorge e Sophie ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 giugno 2022)? In realtà, dopo l’avventura condivisa nella casa del GF Vip,è davvero pronta a riabbracciare. LEGGI ANCHE :–torna in tv in autunno con un programma tutto suo? Le indiscrezioni e i rumors È quello che emerge dalle stories di Instagram di, dove l’influencer ha lasciato un indizio sulla reunion con. “2 luglio 2022” ha scritto, geolocalizzando “Isola Beach” e condividendo una foto di Alessandro Basciano alla console di una discoteca....

Pubblicità

sonoingenua_ : RT @sun_sara_: Come si dice... Bucare l'obiettivo?!?!?! ?????? Chi come SOLEIL ANASTASIA SORGE... Nessunooo ?????? #SoleArmy - lucmaromano240 : RT @sun_sara_: Come si dice... Bucare l'obiettivo?!?!?! ?????? Chi come SOLEIL ANASTASIA SORGE... Nessunooo ?????? #SoleArmy - graz16 : RT @sun_sara_: Come si dice... Bucare l'obiettivo?!?!?! ?????? Chi come SOLEIL ANASTASIA SORGE... Nessunooo ?????? #SoleArmy - ThomasRawland2 : RT @sun_sara_: Come si dice... Bucare l'obiettivo?!?!?! ?????? Chi come SOLEIL ANASTASIA SORGE... Nessunooo ?????? #SoleArmy - zazoomblog : Soleil Sorge Edoardo Tavassi svela cosa ne pensa dopo averla conosciuta all’Isola dei Famosi – VIDEO - #Soleil… -