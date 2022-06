Siccità: distretto Po, nuove misure contro cuneo salino e per assicurare idropotabile (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu.(Adnkronos) - Nuova seduta, nella mattinata di oggi, dell'osservatorio crisi idriche. A seguito di quanto emerso, l'Autorità distrettuale del fiume Po-Ministero della Transizione ecologica ha definito nuove misure "al fine di sostenere le portate del Po nel tratto di valle per assicurare l'uso idropotabile della Provincia di Ferrara, della Provincia di Ravenna e della Provincia di Rovigo e per contrastare la risalita del cuneo salino nelle acque superficiali e sotterranee riducendo, al contempo, i rischi di potenziali impatti negativi sullo stato ambientale dei corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE". Tra i provvedimenti disposti, la riduzione del 20% dei prelievi irrigui a livello distrettuale rispetto ai valori medi dell'ultima settimana; l'aumento dei ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu.(Adnkronos) - Nuova seduta, nella mattinata di oggi, dell'osservatorio crisi idriche. A seguito di quanto emerso, l'Autorità distrettuale del fiume Po-Ministero della Transizione ecologica ha definito"al fine di sostenere le portate del Po nel tratto di valle perl'usodella Provincia di Ferrara, della Provincia di Ravenna e della Provincia di Rovigo e per contrastare la risalita delnelle acque superficiali e sotterranee riducendo, al contempo, i rischi di potenziali impatti negativi sullo stato ambientale dei corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE". Tra i provvedimenti disposti, la riduzione del 20% dei prelievi irrigui a livello distrettuale rispetto ai valori medi dell'ultima settimana; l'aumento dei ...

