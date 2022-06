Serie A, stop ai vincoli della Melandri sui diritti esteri (Di giovedì 30 giugno 2022) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Serie A potrà tornare a giocare la sua partita per i diritti tv alla pari con gli altri grandi campionati europei. All’interno del decreto Pnrr 2 approvato ieri alla Camera, c’è infatti un articolo (il numero 21 comma 2 bis) che di fatto manda in cantina la cosiddetta Legge Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: laA potrà tornare a giocare la sua partita per itv alla pari con gli altri grandi campionati europei. All’interno del decreto Pnrr 2 approvato ieri alla Camera, c’è infatti un articolo (il numero 21 comma 2 bis) che di fatto manda in cantina la cosiddetta Legge Calcio e Finanza.

