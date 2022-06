(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - L'ambiente incide sulla vita deglie deichecosìarrivare a compiere - o superare - i 100. Uno studio internazionale a cui ha partecipato l'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Cnr ha scoperto una correlazione profonda tra l'ambiente e il processo di invecchiamento di alcune specie cheallocare maggiori quantità di energia alla sopravvivenza piuttosto che alla protezione dell'organismo, allungando la propria aspettativa di vita. La ricerca, pubblicata su Science, ha messo a fuoco il processo di invecchiamento che, in alcune specie di, può dipendere direttamente dalle condizioni ambientali in cui si trovano. Il quadro, in particolare, emerge da due ...

Pubblicità

TV7Benevento : Rettili e anfibi possono vivere anche 100 anni, ecco perché - - fisco24_info : Rettili e anfibi possono vivere anche 100 anni, ecco perché: (Adnkronos) - Studio su Science, i ricercatori anche d… - LocalPage3 : Rettili e anfibi possono vivere anche 100 anni, ecco perché - italiaserait : Rettili e anfibi possono vivere anche 100 anni, ecco perché - filippogiovann2 : RT @JamesLucasIT: In Brasile questa coppia ha piantato 2 milioni di alberi in 20 anni facendo tornare 172 specie di uccelli, 33 mammiferi,… -

Il processo di invecchiamento, in alcune specie di, può dipendere direttamente dalle condizioni ambientali in cui si trovano. È quanto emerge da due studi, pubblicati sulla rivista Science e condotti da team internazionali, a cui ha ...La ricerca è pubblicata su Science Il processo di invecchiamento, in alcune specie di, può dipendere direttamente dalle condizioni ambientali in cui si trovano. È quanto emerge da ...(Adnkronos) – L’ambiente incide sulla vita degli anfibi e dei rettili che possono così anche arrivare a compiere – o superare – i 100 anni. Uno studio internazionale a cui ha partecipato l’Istituto di ...Uno studio internazionale a cui ha partecipato l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Cnr ha scoperto una correlazione profonda tra l’ambiente e il processo di invecchiamento di alcune s ...