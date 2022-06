Questa è la più grande debolezza | la Maglie processa la Nato | cosa rivela

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Maria Giovannanon usa giri di parole. In collegamento a Controcorrente, il talk show di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, commenta in modo chiaro e netto il verticedi Madrid. Al summit a cui hanno partecipato i big del patto atlantico di fatto sono stati ridisegnati gli assetti della alleanza atlantica ed è stato dato il semaforo verde per l'ingresso nelladi Svezia e Finlandia con il ritiro del veto da parte della Turchia. Inoltre è stato deciso un dispiegamento importante di nuove forze sul campo in Europa con l'invio di truppe aggiuntive anche in Italia. Ma nel corso del summit non è stata trovata alcuna soluzione per la crisi in Ucraina che sta devastando il Paese di Zelensky e laè parsa attendista sul fronte dei negoziati. Un'occasione persa per mettere la parola fine a una ...