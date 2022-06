Quanto dobbiamo aspettare per avere un vaccino che non insegua più le singole varianti di coronavirus?

(Di giovedì 30 giugno 2022) Finalmente, Pfizer e Biontech hanno annunciato quel che tutti attendevamo con urgenza: lo sviluppo di unpan-è iniziato, e si pensa di entrare in sperimentazione clinica nella seconda metà del 2022. La notizia è di quelle speciali, perché consente finalmente di muoversi oltre l’inseguimento delle, un gioco pericoloso e a tratti perdente, visti i tempi di sviluppo e lancio di vaccini aggiornati rispetto a quelli della selezione darwiniana di virus altamente immunoevasivi come Omicron BA.4 e BA.5. In una presentazione agli investitori e presente sul sito dell’azienda BioNTech, troviamo infatti nella slide 66 l’illustrazione della volontà di sviluppare unnuovo che usi sia epitopi di tipo T (in modo da rafforzare la risposta clinica), sia una tecnologia, non ...

Pubblicità

fracaruc : RT @RaphaelStoneho1: Io mi vergogno profondamente di quanto il governo italiano, con il colpevole avallo del parlamento , sta facendo. Ora… - CARLA78120656 : RT @RaphaelStoneho1: Io mi vergogno profondamente di quanto il governo italiano, con il colpevole avallo del parlamento , sta facendo. Ora… - marialetiziama9 : RT @RaphaelStoneho1: Io mi vergogno profondamente di quanto il governo italiano, con il colpevole avallo del parlamento , sta facendo. Ora… - Terry2013_ : RT @oiramdivito: Giugno 2018, si insedia il primo governo Conte. Il giorno del giuramento, chiamo un amico addentro alle cose di Palazzo e… - OlSem16 : RT @RaphaelStoneho1: Io mi vergogno profondamente di quanto il governo italiano, con il colpevole avallo del parlamento , sta facendo. Ora… -

Il Foglio

... perché bisognava far capire che ne avremmo sofferto anche noi umani, inparte dell'ambiente.evitare il greenwashing per le persone di una certa età, senza un certo bagaglio culturale ...... in prevalenza tra le piazze Mazzini ed Aurora, masta avvenendo in città sta aumentando il ... Adessopretendere, da chi è responsabile della sicurezza pubblica, che Jesolo sia liberata ... Quanto dobbiamo aspettare per avere un vaccino che non insegua più le singole varianti di coronavirus In “Verde, anzi verdissimo” (Egea), Rossella Sobrero racconta le strategie necessarie per riempire nuovamente di significato la sostenibilità ...quanti sono vivi e hanno raziocinio, noi donne siamo la creatura più tribolata: noi che innanzitutto dobbiamo comprare un marito con gran dispendio di ricchezze, e prenderlo come padrone del corpo, e ...