"Pronto a morire per Putin. Fa ciò che ritiene giusto". Bernie Ecclestone choc (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono parole forti, sconvolgenti quelle di Bernie Ecclestone che non solo non rinnega l'amicizia con Vladimir Putin ma, in un'intervista al popolare talk show mattutino Good Morning Britain, si dice addirittura Pronto a "prendere una pallottola per lui" se necessario. Insomma, è Pronto a morire per lo zar. Il 91enne ex boss della Formula 1 difende a spada tratta il presidente russo, definito "una persona di prim'ordine". Certo, "come noi uomini d'affari" anche lui potrebbe aver "commesso degli errori". Ma niente di più, almeno secondo Ecclestone. Per il ricco uomo d'affari britannico, in fondo Putin "sta facendo ciò che ritiene giusto per la Russia". E quando gli viene fatto notare che non si possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono parole forti, sconvolgenti quelle diche non solo non rinnega l'amicizia con Vladimirma, in un'intervista al popolare talk show mattutino Good Morning Britain, si dice addiritturaa "prendere una pallottola per lui" se necessario. Insomma, èper lo zar. Il 91enne ex boss della Formula 1 difende a spada tratta il presidente russo, definito "una persona di prim'ordine". Certo, "come noi uomini d'affari" anche lui potrebbe aver "commesso degli errori". Ma niente di più, almeno secondo. Per il ricco uomo d'affari britannico, in fondo"sta facendo ciò cheper la Russia". E quando gli viene fatto notare che non si possono ...

Pubblicità

endimione_c : Mamma mia #Ecclestone Si, anche lui può evitarsi le rapine in casa, devolvesse tutti i suoi averi Guerra Russia-Uc… - mamelettrico : Guerra Russia-Ucraina, l’ex patron di F1 Ecclestone difende Putin: “Pronto a morire per lui, Kiev avrebbe potuto ev… - CrestaLaila : Guerra Russia-Ucraina, l’ex patron di F1 Ecclestone difende Putin: “Pronto a morire per lui, Kiev avrebbe potuto ev… - il_piccolo : Guerra Russia-Ucraina, l’ex patron di F1 Ecclestone difende Putin: “Pronto a morire per lui, Kiev avrebbe potuto ev… - mattinodipadova : Guerra Russia-Ucraina, l’ex patron di F1 Ecclestone difende Putin: “Pronto a morire per lui, Kiev avrebbe potuto ev… -