Piccoli al centro | finalmente si restituisce ai bambini l’attenzione che meritano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Foto dise ne vedono tante, in televisione, sui social media e sulla carta stampata: dai pargoli delle famiglie reali aidi influencer mostrati in fasce per invogliare all’acquisto di nuovi prodotti, a implumi fenomeni nel campo dello spettacolo, fino ad arrivare alle immagini strazianti diuccisi da uno dei due genitori in lotta, testimoni involontari, a volte scomodi, di violenza di coppia, sacrificati per vendetta, assassinati, nemmeno contesi. Un tempo si consigliava alle coppie di non separarsi per il bene dei figli: questa mentalità è stata condivisa a lungo dalla maggior parte, poi qualcuno ha suggerito (a ragione) che forse per il bene deisarebbe stato meglio se le coppie avessero deciso di separarsi, mantenendo un grado di civiltà, anche per evitare una nuova “Guerra dei Roses” ...