No! Il vaiolo delle scimmie non è una reazione avversa dei vaccini

(Di giovedì 30 giugno 2022) Leggere i contenuti complottisti sulpuò essere molto interessante, perché ci mostra una caratteristica tipica, che vediamo in tante altre tesi cospirazioniste: il proliferare di filoni narrativi che si contraddicono tra loro. Prendiamo gli ultimi meme condivisi su Facebook (per es. qui e qui). Riprendono l’idea che i sintomi siano dovuti in realtà agli eventi avversi deicontro il nuovo Coronavirus. L’avevamo già analizzata in un precedente articolo. Ma abbiamo visto anche tesi, dove il fenomeno sarebbe di natura psichiatria; altre non negano affatto l’esistenza della malattia, collegandola alle fake news di propaganda sui fantomatici laboratori per la guerra biologica in Ucraina (una variante parla di laboratori americani in Nigeria). Per chi è disposto a credere a tutti i costi c’è ...