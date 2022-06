Nicola Savino dopo L’Isola approda su TV8 con un nuovo programma

Pubblicità

GiusCandela : Nicola Savino lascia Mediaset, Tv8 con una nota ufficializza il suo arrivo nell'access prime time. - alexandradevinc : @NicoSavi a Settembre su @TV8it. Un game show su gusti e opinioni de* italian* ?????? - StraNotizie : Palinsesti Tv8, Nicola Savino da settembre con show in prime time - telodogratis : Palinsesti Tv8, Nicola Savino da settembre con show in prime time - italiaserait : Palinsesti Tv8, Nicola Savino da settembre con show in prime time -

Nella prossima stagione televisivanon sarà un volto Mediaset . Dopo aver ottenuto un alto gradimento del pubblico con Back to School su Italia1 e come opinionista dell'ultima edizione dell' Isola dei Famosi su Canale 5 , ...[CS]entra a far parte della squadra di TV8 : da settembre, infatti, sarà affidata a lui la conduzione di uno show quotidiano nella prestigiosa fascia delle 20.30 . " Il mio sogno è sempre ...Milano, 30 giu. (Adnkronos) - 'Barbara D'Urso assolutamente rinnovata. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime ...Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023 rivelano che in prime time non ci sarà spazio per il ritorno di Nicola Savino. Il conduttore, che lo scorso anno ha ...