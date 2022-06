Napoli: in vendita i biglietti per la prima amichevole a Dimaro: i prezzi (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Napoli è pronto a cominciare la stagione con il ritiro di Dimaro. Ovviamente oltre agli allenamenti i tifosi azzurri che si recheranno in Val di Sole avranno la possibilità di assistere anche alle amichevoli in programma. Il Napoli ha fatto sapere che sono in vendita i biglietti per la prima amichevole che si giocherà il 14 luglio contro la Aunane Val di Non. Dimaro: amichevole Napoli, i prezzi Ecco tutte le informazioni rilasciate dal sito ufficiale del calcio Napoli sulla prima amichevole azzurra a Dimaro: Meno di due settimane all’inizio ufficiale della stagione del Napoli 2022/2023. Il 9 luglio gli azzurri ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilè pronto a cominciare la stagione con il ritiro di. Ovviamente oltre agli allenamenti i tifosi azzurri che si recheranno in Val di Sole avranno la possibilità di assistere anche alle amichevoli in programma. Ilha fatto sapere che sono inper lache si giocherà il 14 luglio contro la Aunane Val di Non., iEcco tutte le informazioni rilasciate dal sito ufficiale del calciosullaazzurra a: Meno di due settimane all’inizio ufficiale della stagione del2022/2023. Il 9 luglio gli azzurri ...

