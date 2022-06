Juventus, Di Marzio: “In caso di partenza di De Ligt piace Kimpembe” (Di giovedì 30 giugno 2022) Juventus DI Marzio DE Ligt – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato della Juventus. Ecco quanto affermato. “Se De Ligt dovesse partire, i bianconeri potrebbero pensare al difensore del PSG, Presnel Kimpembe. Il centrale è in uscita dal club parigino e potrebbe essere una soluzione con la partenza dell’olandese. Il classe 1995 ha collezionato 41 presenze e 2 gol nell’ultima stagione con la squadra allenata da Pochettino. Il francese di origini congolesi ha vinto il Mondiale 2018 con la nazionale transalpina”. Inoltre anche Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato dell’olandese ai ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022)DIDE– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato della. Ecco quanto affermato. “Se Dedovesse partire, i bianconeri potrebbero pensare al difensore del PSG, Presnel. Il centrale è in uscita dal club parigino e potrebbe essere una soluzione con ladell’olandese. Il classe 1995 ha collezionato 41 presenze e 2 gol nell’ultima stagione con la squadra allenata da Pochettino. Il francese di origini congolesi ha vinto il Mondiale 2018 con la nazionale transalpina”. Inoltre anche Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della, ha parlato dell’olandese ai ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @JuventusClub19: Passi avanti per il trasferimento di #Cambiaso dal #Genoa alla #Juventus. L'operazione potrebbe già essere chiusa vener… - JuventusClub19 : Passi avanti per il trasferimento di #Cambiaso dal #Genoa alla #Juventus. L'operazione potrebbe già essere chiusa v… - jeanpauldl1998 : Dopo Di Maria e Kimpembe, non è escluso che la Juventus faccia un tentativo anche per Talisca. Piano B Canales, ma… - FedeTrava10 : RT @att_att6: E anche oggi notizie di Di marzio sulla Juventus.. - Tiarossi2 : RT @mirko_vale_: Di Marzio: 'Se dovesse andare via De Ligt la Juventus prenderebbe in considerazione Kimpembe' -