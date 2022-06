Insalata russa per i giornalisti, imbarazzo al summit Nato (Di giovedì 30 giugno 2022) L'Insalata russa al vertice Nato diventa un caso. L'antipasto, piatto della tradizione spagnola simile a quello noto anche in Italia (ma che in altri Paesi ha nomi che nulla hanno a che vedere con la Russia) ha attirato l'attenzione dei giornalisti della sala stampa al summit di Madrid. Molti hanno criticato la scelta di servire un piatto con questo nome quando la "portata principale" del vertice era proprio l'invasione russa dell'Ucraina. Altri sui social ci hanno scherzato su. Fatto sta che, come riporta Rt, "l'Ensaladilla Rusa" (Insalata di patate in stile russo), che consisteva in piselli, patate, carote e maionese, sarebbe andata esaurita in poche ore a 8 euro per porzione". A far discutere i media spagnoli, infatti, più che la scelta lessico-gastronomica ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) L'al verticediventa un caso. L'antipasto, piatto della tradizione spagnola simile a quello noto anche in Italia (ma che in altri Paesi ha nomi che nulla hanno a che vedere con la Russia) ha attirato l'attenzione deidella sala stampa aldi Madrid. Molti hanno criticato la scelta di servire un piatto con questo nome quando la "portata principale" del vertice era proprio l'invasionedell'Ucraina. Altri sui social ci hanno scherzato su. Fatto sta che, come riporta Rt, "l'Ensaladilla Rusa" (di patate in stile russo), che consisteva in piselli, patate, carote e maionese, sarebbe andata esaurita in poche ore a 8 euro per porzione". A far discutere i media spagnoli, infatti, più che la scelta lessico-gastronomica ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La mensa della sala stampa al summit di Madrid diventa un caso. Ha suscitato scalpore, tra gli antipasti, la presen… - tempoweb : #InsalataRussa per i giornalisti, imbarazzo al summit #Nato #madrid #summit #natosummit - Bobbio65M : RT @itsmeback_: Putin ha attaccato l'Ucraina in quanto maschio. Condizionatori spenti sennò la guerra la perdiamo. Allarme per l'insalata r… - BarminaLucia : RT @fratotolo2: Sanzionare subito l’insalata russa! - Soffotcka : @Agenzia_Ansa WOW!!!!! solo nel insalata russa possono permettersi di mangiare la Russia,sogno proibito del Europa nazista -