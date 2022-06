In passato ha dovuto spesso abbassare la testa ma oggi Beatrice di York è una donna felice e indipendente. La più libera della famiglia (Di giovedì 30 giugno 2022) Kate Middleton non avrebbe mai potuto farlo. Sarebbe stato troppo azzardato per la futura regina del Regno Unito. Beatrice di York, invece, non si è fatta alcun problema e, questa settimana, insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi, si è presentata al Festival di Glastonbury, con tanto di gambe nude in bella mostra. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Beatrice DI York Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi al Festival di Glastonbury (foto: IPA) Beatrice di York al festival più hippy del Regno Unito Quello di Glastonbury è il più grande e celebrato festival della Gran Bretagna. Una manifestazione storica – la prima edizione risale al 1970 – che si svolge nella tenuta di Worthy Farm, nei pressi di Pilton, nel cuore della ... Leggi su amica (Di giovedì 30 giugno 2022) Kate Middleton non avrebbe mai potuto farlo. Sarebbe stato troppo azzardato per la futura regina del Regno Unito.di, invece, non si è fatta alcun problema e, questa settimana, insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi, si è presentata al Festival di Glastonbury, con tanto di gambe nude in bella mostra. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdied Edoardo Mapelli Mozzi al Festival di Glastonbury (foto: IPA)dial festival più hippy del Regno Unito Quello di Glastonbury è il più grande e celebrato festivalGran Bretagna. Una manifestazione storica – la prima edizione risale al 1970 – che si svolge nella tenuta di Worthy Farm, nei pressi di Pilton, nel cuore...

