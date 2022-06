Grillo manda il governo in tilt. "Draghi vuole la testa di Conte" e scoppia il putiferio

(Di giovedì 30 giugno 2022) La tempesta perfetta. L'innesco è in un'intervista rilasciata dal sociologo Domenico De Masi, vicino al Movimento 5 Stelle: «Beppemi ha raccontato che Mariogli ha chiesto di rimuovere Giuseppe» dal M5S, «perché inadeguato», rivela, dando il via a una reazione a catena che alimenta nuove tensioni nele, soprattutto, riapre lo scontro tra il premier e il leader pentastellato.infatti va subito all'attacco: precisa che «mi aveva riferito di queste telefonate» e giudica «sinceramente grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi fin dall'inizio l'investitura per formare undi unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono».si mostra invece conciliante: «Ci ...

mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi', ha dichiarato, 'cosa che ha raccontato anche ai deputati delle commissioni, mi risulta. Mi ha spiegato che il premier glimessaggi ...Beppegli avrebbe raccontato "che il premier glimessaggi sulle cose da fare e sul rapporto da tenere con il Governo" e "i due si capiscono bene perché sono due nonni ". "In una delle ...La tempesta perfetta. L’innesco è in un’intervista rilasciata dal sociologo Domenico De Masi, vicino al Movimento 5 Stelle: ...Ma il M5S vive un profondo travaglio interno per quanto riguarda il sostegno al governo Draghi. Votai NO al Governo Draghi solo conoscendo il suo passato e forse con molta leggerezza”. Ora, dunque, sa ...