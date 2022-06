Gentile su Maradona: “Sono stato un deficiente, pensavo che non fosse un problema marcarlo” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il duello tra Claudio Gentile e Diego Armando Maradona ai Mondiali di Spagna 1982, è rimasto nelle menti di tutti gli italiani e appassionati di calcio. La tenacia dell’ex difensore della... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 30 giugno 2022) Il duello tra Claudioe Diego Armandoai Mondiali di Spagna 1982, è rimasto nelle menti di tutti gli italiani e appassionati di calcio. La tenacia dell’ex difensore della...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Gentile su #Maradona: “Sono stato un deficiente, pensavo che non fosse un problema marcarlo” - MimmoFiorani : @gippu1 E Gentile fu l'incubo di Maradona - fonzi1975 : RT @gippu1: 12) Per capirci meglio: ecco una carrellata di tutte le carezze riservate a Maradona dalla nostra difesa, da Gentile ma non sol… - FlaTurchetti : RT @SFilini: Quella volta in cui Gentile bullizzò Maradona - SFilini : Quella volta in cui Gentile bullizzò Maradona -