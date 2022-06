Ffp2 e controllo della temperatura: tutte le misure sul lavoro (Di giovedì 30 giugno 2022) Mascherine Ffp2, controllo della temperatura e incentivo allo smartworking: il governo studia un nuovo protocollo contro la diffusione di Omicron5. Ecco la bozza Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Mascherinee incentivo allo smartworking: il governo studia un nuovo protocollo contro la diffusione di Omicron5. Ecco la bozza

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, la bozza per il lavoro dei privati: mascherine e smart working in particolare per i fragili. Protezione con… - Mario44623861 : RT @valy_s: Dopo 2 anni e 1/2 di #Covid19 e aver OBBLIGATO con metodi coercitivi ed ignobili, al VACCINO.. il gov. vuole continuare ad impo… - aclassicperson1 : Io ho un leggero mal di gola (credo di aver preso freddo ieri sera) dovrei farmi un tampone di controllo? A lavoro… - fabioblu128 : RT @valy_s: Dopo 2 anni e 1/2 di #Covid19 e aver OBBLIGATO con metodi coercitivi ed ignobili, al VACCINO.. il gov. vuole continuare ad impo… - silvia92745700 : RT @valy_s: Dopo 2 anni e 1/2 di #Covid19 e aver OBBLIGATO con metodi coercitivi ed ignobili, al VACCINO.. il gov. vuole continuare ad impo… -