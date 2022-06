Dove vedere il Giro Donne e il Tour de France femminile 2022 in TV e in streaming (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi, giovedì 30 giugno, prende il via da Cagliari il Giro Donne 2022, con una cronometro di 4,75 km sul lungomare del Poetto. La carovana rosa resterà in Sardegna anche per la seconda e terza tappa, con arrivo rispettivamente a Tortolì e Olbia. Il traguardo finale della corsa a tappe italiana è fissato a Padova nella giornata di domenica 10 luglio. Sempre nel mese di luglio andrà in scena anche il Tour de France femminile: si tratta di una prima volta storica per il ciclismo femminile, mai prima d’ora infatti era stata organizzata la Grand Boucle rosa. Sia il Giro d’Italia Donne che il Tour de France Donne saranno visibili in televisione e online. A seguire tutte le informazioni su ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi, giovedì 30 giugno, prende il via da Cagliari il, con una cronometro di 4,75 km sul lungomare del Poetto. La carovana rosa resterà in Sardegna anche per la seconda e terza tappa, con arrivo rispettivamente a Tortolì e Olbia. Il traguardo finale della corsa a tappe italiana è fissato a Padova nella giornata di domenica 10 luglio. Sempre nel mese di luglio andrà in scena anche ilde: si tratta di una prima volta storica per il ciclismo, mai prima d’ora infatti era stata organizzata la Grand Boucle rosa. Sia ild’Italiache ildesaranno visibili in televisione e online. A seguire tutte le informazioni su ...

