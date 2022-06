Come filtra le notizie su Rai 3: esplode il caso-Damilano a Viale Mazzini (Di giovedì 30 giugno 2022) L'impresa non era facile, ammettiamolo. Una vera e propria sfida alle leggi della possibilità. Come facciamo a rendere l'offerta "informativa" (leggi para-propagandistica) della Rai, e di Raitre in particolare, ancora più sbilanciata a sinistra? Questa dev'essere stata più o meno la domanda che si sono fatte le teste d'uovo alla guida della televisione di Stato. Ed essendo piuttosto bravi in questo genere di cose hanno trovato anche la risposta, ufficializzata ieri alla presentazione dei palinsesti per la prossima stagione: basta affidare una striscia quotidiana dedicata al fatto del giorno a un giornalista che lascia appena intuire lievissime simpatie progressiste, Come Marco Damilano. L'ex direttore de L'Espresso condurrà infatti sulla terza rete dal lunedì al venerdì alle 20.35 Il cavallo e la torre, dieci minuti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) L'impresa non era facile, ammettiamolo. Una vera e propria sfida alle leggi della possibilità.facciamo a rendere l'offerta "informativa" (leggi para-propagandistica) della Rai, e di Raitre in particolare, ancora più sbilanciata a sinistra? Questa dev'essere stata più o meno la domanda che si sono fatte le teste d'uovo alla guida della televisione di Stato. Ed essendo piuttosto bravi in questo genere di cose hanno trovato anche la risposta, ufficializzata ieri alla presentazione dei palinsesti per la prossima stagione: basta affidare una striscia quotidiana dedicata al fatto del giorno a un giornalista che lascia appena intuire lievissime simpatie progressiste,Marco. L'ex direttore de L'Espresso condurrà infatti sulla terza rete dal lunedì al venerdì alle 20.35 Il cavallo e la torre, dieci minuti di ...

