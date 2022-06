Annuncio di Carnevali in diretta | la verità sul futuro di Scamacca e Frattesi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il ds del Sassuolo Giovanniha parlato poco fa ai microfoni di Sportitalia facendo chiarezza sulle situazioni legate aldi Gianlucae Davide. calciomercatoRiguardo il centrocampista e il suo possibile passaggio alla Roma,si esprime così: “C’è la volontà della Roma per, ci siamo già incontrati settimana scorsa con Tiago Pinto. Le distanze, però, sono ancora ampie, bisogna fare delle valutazioni.” Stessa sinfonia anche sul lato: “C’è distanza anche peral PSG, l’ultimo incontro è di 10 giorni fa, nulla di concreto per entrambi. Per, però, c’è ...