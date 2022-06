Zelensky “Via la Russia dal Consiglio di sicurezza Onu” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ancora morte e distruzione in Ucraina. La guerra continua da 126 giorni mentre si aggrava il bilancio delle vittime. In un attacco nella regione di Sumy due persone sarebbero state uccise e tre rimaste ferite, mentre a Mykolaiv sarebbe stato colpito un edificio provocando la morte di due persone e il ferimento di altre tre, secondo quanto riportato da Kyiv Independent che cita i governatori delle due regioni. L’offensiva prosegue. Si combatte nel Donbass ed è sotto attacco anche Lysychansk, la città “gemella” di Severodonetsk. Secondo l’intelligence britannica, “le forze russe continuano a compiere progressi incrementali nei loro sforzi per circondare la città di Lysychansk. Dal 25 giugno 2022 – si legge nell’ultimo aggiornamento diffuso dalla Difesa del Regno Unito – le forze russe sono avanzate di altri 2 km vicino alla raffineria di petrolio di Lysychansk, a sud ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ancora morte e distruzione in Ucraina. La guerra continua da 126 giorni mentre si aggrava il bilancio delle vittime. In un attacco nella regione di Sumy due persone sarebbero state uccise e tre rimaste ferite, mentre a Mykolaiv sarebbe stato colpito un edificio provocando la morte di due persone e il ferimento di altre tre, secondo quanto riportato da Kyiv Independent che cita i governatori delle due regioni. L’offensiva prosegue. Si combatte nel Donbass ed è sotto attacco anche Lysychansk, la città “gemella” di Severodonetsk. Secondo l’intelligence britannica, “le forze russe continuano a compiere progressi incrementali nei loro sforzi per circondare la città di Lysychansk. Dal 25 giugno 2022 – si legge nell’ultimo aggiornamento diffuso dalla Difesa del Regno Unito – le forze russe sono avanzate di altri 2 km vicino alla raffineria di petrolio di Lysychansk, a sud ...

Pubblicità

alexbottoni : Zelensky: 'Via la Russia dal consiglio di sicurezza Onu'. Usa sanziona 5 aziende cinesi: - robykkk : Zelensky diffonde le immagini del missile che colpisce il centro commerciale di Kremenchuck - MelgerTina : RT @verso_il_fronte: Oggi alla sagra della salsiccia di Cimmarota Ndo Culo in collegamento via Zoom il Presidente ucraino Zelensky. Stai tu… - Biovlore : RT @verso_il_fronte: Oggi alla sagra della salsiccia di Cimmarota Ndo Culo in collegamento via Zoom il Presidente ucraino Zelensky. Stai tu… - CatelliRossella : Zelensky diffonde le immagini del missile che colpisce il centro commerciale di Kremenchuck -