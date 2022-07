Ufficiale | Lukaku all' Inter Zhang | ' Big Rom è tornato' La promessa dell' attaccante

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Manca soltanto l'annuncio, ma Romeluè davveroall'. Dopo una lunga giornata di visite mediche, l'belga si è recato in sede per firmare il contratto ed è ...

Pubblicità

marifcinter : UFFICIALE - #Inter, depositati i contratti di #Asllani, #Lukaku, #Onana e #Mkhitaryan ???? - Seb77096833 : RT @fcin1908it: Ora è proprio ufficiale: Romelu #Lukaku è tornato! ???????? - OdeonZ__ : Asllani-Inter, c'è la firma. Lukaku lo accoglie: 'Mi piace la sua mentalità' - AnsaLombardia : Inter, ufficiale l'acquisto di Asllani dall'Empoli. Presentato da Lukaku su Twitter, 'mi piace la sua mentalità' |… - diavolista : @Alex_Cavasinni A una presentazione ufficiale cosa doveva dire? Lukaku é tornato interista, 1 anno fa vi ha cagato… -

...l'arrivo di Asllani Il calciomercato estivo è finalmente iniziato in maniera... de Vrij al bivio: rinnovo o addio Calciomercato Inter news,elogia il mediano Il ...... che con l'arrivo di Romeluha però frenato la trattativa , bisognosa prima di vendere causa ... In giornata dovrebbe arrivare l'annunciodel prolungamento del contratto: secondo le ...Krjstian Asllani è il secondo nuovo acquisto dell'Inter ufficiale dopo Romelu Lukaku. Arriva dall'Empoli e avrà il ruolo di vice Brozovic.Quale sarà il futuro di Paulo Dybala L'argentino è conteso tra Inter e Milan ma per il momento la situazione resta in bilico ...