Trofeo Gamper, la Roma dice no al Barcellona: c’entra la Superlega! (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’improvviso rifiuto della Roma di partecipare al Trofeo Gamper contro il Barcellona, ha mandato su tutte le furie i blaugrana. I motivi della clamorosa rinuncia dei giallorossi, sono dovuti a convergenze tra Al-Khelaifi, presidente del PSG che è contrario alla Superlega e i proprietari della Roma, i Friedkin. Sarebbe stato proprio l’imprenditore qatariota a telefonare ai Friedkin, per convincerli a ritirare il proprio club dal match contro il Barca, che si sarebbe dovuto disputare il prossimo 6 agosto al Camp Nou. Roma Friedkin Trofeo Gamper Salgono dubbi intorno al significato del comunicato della Roma apparso sul sito della società appena due giorni, che forniva indicazioni sui motivi del rifiuto: “necessità di modificare ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’improvviso rifiuto delladi partecipare alcontro il, ha mandato su tutte le furie i blaugrana. I motivi della clamorosa rinuncia dei giallorossi, sono dovuti a convergenze tra Al-Khelaifi, presidente del PSG che è contrario alla Superlega e i proprietari della, i Friedkin. Sarebbe stato proprio l’imprenditore qatariota a telefonare ai Friedkin, per convincerli a ritirare il proprio club dal match contro il Barca, che si sarebbe dovuto disputare il prossimo 6 agosto al Camp Nou.FriedkinSalgono dubbi intorno al significato del comunicato dellaapparso sul sito della società appena due giorni, che forniva indicazioni sui motivi del rifiuto: “necessità di modificare ...

