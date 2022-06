Trappola del QR code al posto delle multe: fate attenzione. Cosa cambia ora (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nasce un nuovo modo per sanzionare gli automobilisti che trasgrediscono le regole. Addio alle vecchie multe, adesso c’è la “Trappola” del QR code. Come riporta “Il Fatto Quotidiano”, con l’articolo 201 del Codice della Strada gli agenti o gli ausiliaria del traffico possano informare gli automobilisti dell’infrazione anche in assenza del trasgressore attraverso un QR code posto sotto il tergicristallo. (Continua dopo la foto…) La “Trappola” del QR code Con l’articolo 201 del Codice della Strada, gli agenti o gli ausiliaria del traffico possano informare gli automobilisti dell’infrazione anche con un QR code sotto il tergicristallo. Presto, dunque, potremmo dire addio alle vecchie multe. Il QR code potrebbe addirittura ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nasce un nuovo modo per sanzionare gli automobilisti che trasgrediscono le regole. Addio alle vecchie, adesso c’è la “” del QR. Come riporta “Il Fatto Quotidiano”, con l’articolo 201 del Codice della Strada gli agenti o gli ausiliaria del traffico possano informare gli automobilisti dell’infrazione anche in assenza del trasgressore attraverso un QRsotto il tergicristallo. (Continua dopo la foto…) La “” del QRCon l’articolo 201 del Codice della Strada, gli agenti o gli ausiliaria del traffico possano informare gli automobilisti dell’infrazione anche con un QRsotto il tergicristallo. Presto, dunque, potremmo dire addio alle vecchie. Il QRpotrebbe addirittura ...

