Tour de France 2022: i gregari e chi avrà le squadre più attrezzate. Scontro titanico tra UAE, Jumbo-Visma ed Ineos (Di mercoledì 29 giugno 2022) È un testa a testa, ma non solo. La sfida più attesa per la prossima edizione del Tour de France è sicuramente quella tra Tadej Pogacar e Primoz Roglic, i due sloveni si daranno battaglia sin dalla partenza in Danimarca e sulle grandi salite transalpine lo spettacolo sarà unico. Uno Scontro diretto, quello che potremo vedere sicuramente a cronometro ma anche in montagna. Occhio però ai momenti salienti, dove le squadre giocheranno un ruolo importantissimo. Sin dalle prime frazioni UAE Emirates e Jumbo-Visma saranno impegnatissime, con percorsi insidiosi, gare ad alta tensione, cadute da evitare e frazionamenti in gruppo che potranno esserci da un momento all'altro. Poi, nella frazione del pavé, fondamentali i gregari: avere l'assistenza di un corridore come Wout van ...

