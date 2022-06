The Voice, che paura! Stalker entra in casa del giudice: cosa è successo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel giorno del suo compleanno, lo Stalker è entrato di nuovo in casa del giudice di The Voice. Ecco il racconto da brividi che è trapelato in queste ore e che ha visto ancora una volta protagonista l’icona musicale. Lo Stalker era già stato arrestato a settembre 2021: si era introdotto con un con un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel giorno del suo compleanno, loto di nuovo indeldi The. Ecco il racconto da brividi che è trapelato in queste ore e che ha visto ancora una volta protagonista l’icona musicale. Loera già stato arrestato a settembre 2021: si era introdotto con un con un L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

BIYINMILA : RT @CamilaCabelloBR: ?? A nova temporada do The Voice, com Camila Cabello, Blake Shelton, John Legend e Gwen Stefani, estreará no dia 19 de… - CamzmybooI : RT @CamilaCabelloBR: ?? A nova temporada do The Voice, com Camila Cabello, Blake Shelton, John Legend e Gwen Stefani, estreará no dia 19 de… - Maria86663835 : RT @CamilaCabelloBR: ?? A nova temporada do The Voice, com Camila Cabello, Blake Shelton, John Legend e Gwen Stefani, estreará no dia 19 de… - twicepinkmoo : RT @CamilaCabelloBR: ?? A nova temporada do The Voice, com Camila Cabello, Blake Shelton, John Legend e Gwen Stefani, estreará no dia 19 de… - ecIipsecabeyo : RT @CamilaCabelloBR: ?? A nova temporada do The Voice, com Camila Cabello, Blake Shelton, John Legend e Gwen Stefani, estreará no dia 19 de… -