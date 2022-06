Spaventoso incendio a Roma, evacuate oltre 200 persone: chiusa via della Bufalotta (VIDEO) (Di mercoledì 29 giugno 2022) Spaventoso incendio di enormi dimensioni a Roma, sul territorio del III Municipio, tra la Bufalotta e il Tufello. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 giugno, un gigantesco incendio si è sviluppato per centinaia e centinaia di metri tra via della Bufalotta e via Giulio Antamoro. Ennesimo incendio doloso a Roma Sembrerebbe, purtroppo, che l’incendio sia di origine dolosa. Questa volta però, anche a causa del vento, si è propagato per centinaia di metri creando il panico tra i residenti. Le fiamme hanno distrutto tutta l’area verde e una parte di bosco nei pressi di via Antamoro, arrivando a ridosso del “New Green Hill”. Sul posto sono intervenute le autorità e diversi enti tra cui, prime tra tutte, la Protezione Civile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022)di enormi dimensioni a, sul territorio del III Municipio, tra lae il Tufello. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 giugno, un gigantescosi è sviluppato per centinaia e centinaia di metri tra viae via Giulio Antamoro. Ennesimodoloso aSembrerebbe, purtroppo, che l’sia di origine dolosa. Questa volta però, anche a causa del vento, si è propagato per centinaia di metri creando il panico tra i residenti. Le fiamme hanno distrutto tutta l’area verde e una parte di bosco nei pressi di via Antamoro, arrivando a ridosso del “New Green Hill”. Sul posto sono intervenute le autorità e diversi enti tra cui, prime tra tutte, la Protezione Civile ...

