Sonego avanti Ko Musetti e Giorgi - Sport - quotidiano.net

vfishkia : Nella seconda giornata di Wimbledon escono, oltre a Berrettini positivo al covid, Musetti, Paolini e Giorgi. Va avanti solo Sonego - andreatifainter : Mezzo miracolo averne portati due. Ora però entrambi devono andare avanti. Daje #sonego #sinner - Riccardo__07 : @SpinaFan @Zielinskighosta Siamo d’accordo, ma si vedeva dal linguaggio del corpo di Nadal stesso che era in apnea… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Passa il turno #Sonego, che piega al quinto set #Kudla! Avanti anche #Nadal che… - pc_947 : Nadal se l'è dovuta sudare un po' con Cerundolo. Musetti sta perdendo 1-0 (set) con Fritz, avversario tostissimo, s… -

Lorenzo'imita' Yanik Sinner e si guadagna anche lui il secondo turno riuscendo fad avere la meglio sulla sua 'bestia nera' Denis Kudla. Il 27enne torinese, numero 54 del ranking e 27 del ...... secondo il quale - anche in caso di positività al Covid - 19 - acqua in bocca econ la ... Tornando al tennis giocato, l'unica soddisfazione per l'Italia è arrivata da Lorenzo, che ha ...Championships dolceamari per i nostri. Lorenzo Sonego ‘imita’ Yanik Sinner e si guadagna anche lui il secondo turno riuscendo fad avere la meglio sulla sua ‘bestia nera’ Denis Kudla. Il 27enne ...Indubbiamente, la notizia della positività al Covid di Matteo Berrettini , che ha causato l’uscita di scena del romano dal torneo di Wimbledon, sta avendo diverse reazioni. Al momento mi sento bene e ...