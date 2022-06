Rinnovo Mertens: quando potrebbe esserci l’incontro decisivo con ADL (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 30 giugno scadrà il contratto di Dries Mertens e il suo futuro in questo momento è sempre più incerto. Tanti le voci di calciomercato sul fantasista belga, che ha sempre dato priorità al Rinnovo con il Napoli A fare il punto della situazione è stata l’edizione online di La Repubblica che descrive così la situazione: “Mertens attualmente è in vacanza ad Ibiza. Dal termine della stagione calcistica non ha fatto rientro a Napoli. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis sarebbe impegnato negli States per lavoro. Nel mentre il classe ’87 valuterebbe le offerte in arrivo, anche se il suo sogno si chiama ‘permanenza a Napoli’.” Poi, il giornale chiarisce che il possibile incontro tra i due andrà eventualmente in scena soltanto quando il patron rientrerà in Italia: “Il belga attende un faccia a faccia per discutere sul ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 30 giugno scadrà il contratto di Driese il suo futuro in questo momento è sempre più incerto. Tanti le voci di calciomercato sul fantasista belga, che ha sempre dato priorità alcon il Napoli A fare il punto della situazione è stata l’edizione online di La Repubblica che descrive così la situazione: “attualmente è in vacanza ad Ibiza. Dal termine della stagione calcistica non ha fatto rientro a Napoli. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis sarebbe impegnato negli States per lavoro. Nel mentre il classe ’87 valuterebbe le offerte in arrivo, anche se il suo sogno si chiama ‘permanenza a Napoli’.” Poi, il giornale chiarisce che il possibile incontro tra i due andrà eventualmente in scena soltantoil patron rientrerà in Italia: “Il belga attende un faccia a faccia per discutere sul ...

