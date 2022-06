Partite IVA, novità fiscali: cosa cambia dal 1 luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Partite IVA. Sono numerose le novità fiscali che prenderanno il via a partire dal 1° luglio 2022, una data che per molti titolari di partita IVA segnerà un vero e proprio capolinea con svolta. Certamente la più importante novità del settore riguarda indubbiamente la fattura elettronica per i forfettari. Partite IVA: tutte le novità da luglio Le Partite IVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, invece, passeranno tra i soggetti obbligati all’e-fattura e agli adempimenti collegati. Ma le novità non finiscono qui: svolte importanti sono riservate anche per commercianti e professionisti, per i quali già dal 30 giugno 2022 scatteranno le sanzioni in caso gli esercenti non dovessero offrire i pagamenti con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022)IVA. Sono numerose leche prenderanno il via a partire dal 1°2022, una data che per molti titolari di partita IVA segnerà un vero e proprio capolinea con svolta. Certamente la più importantedel settore riguarda indubbiamente la fattura elettronica per i forfettari.IVA: tutte ledaLeIVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, invece, passeranno tra i soggetti obbligati all’e-fattura e agli adempimenti collegati. Ma lenon finiscono qui: svolte importanti sono riservate anche per commercianti e professionisti, per i quali già dal 30 giugno 2022 scatteranno le sanzioni in caso gli esercenti non dovessero offrire i pagamenti con ...

