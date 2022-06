(Di mercoledì 29 giugno 2022) Una dieci chilometri da sogno regala all’l’ennesima prova che tra i giganti ci siamo noi. Più forte di tutto, del caldo torrido (36 gradi, 28 in acqua), della stanchezza e della fatica dopo dieci giorni di gara tra piscinia e acque libere, Gregoriosi mette la corazza d’acciaio e sale sul tetto del mondo nella prova olimpica del Lupa Lake di Budapest fregiandosi, dopo quello nei 1500 stile libero in piscina, anche del titolo iridato più importante nel fondo come mai nella storia azzurra al maschile considerato che l’unica medaglia fu quel bronzo di Marco Formentini nel 2001 a Fukuoka. L’oro nella dieci chilometri lo vinse solo Viola Valli nella storica doppia doppia tra 2001 e 2003. La quarta medaglia per GregorioE’ la quarta medaglia qui dell’immenso olimpionico ventottenne carpigiano che aveva iniziato ...

Pubblicità

LiaCapizzi : ?? GregOROOOOO ?? Paltrinieri campione del Mondo anche nella 10 Km del fondo. Un dannatissimo bis iridato, azzannato… - myrtamerlino : Semplicemente un fenomeno! #Paltrinieri #Budapest2022 - SecolodItalia1 : Paltrinieri fenomeno d’oro, fa il bis e trascina Acerenza all’argento. Italia record ai mondiali di nuoto… - brighi3D : RT @trashtalking_it: Quel fenomeno di Gregorio #Paltrinieri ha appena vinto l’Oro Mondiale nella 10 chilometri. Lo squalo l’ha fatto di n… - sonocomesonoo_ : RT @LiaCapizzi: ?? GregOROOOOO ?? Paltrinieri campione del Mondo anche nella 10 Km del fondo. Un dannatissimo bis iridato, azzannato con fam… -

La Gazzetta dello Sport

ha già fatto tante gare e molto impegnative, spero che sia veramente carico e gestisca ... Lo osservavo molto e mi dicevo: "Questo qua diventerà un"". Intanto nella pallanuoto siamo ...Potremmo chiamarlo miracolo italiano, ma in questoc'è poco di casuale : non tutto può ... C'è ovviamente lo spirito d'emulazione delle gesta di campioni comee Pellegrini, che ... Sognava di giocare in Nba, ha riscritto la storia del nuoto: riecco GregOro Paltrinieri Per me è stupendo salire assieme sul podio, davvero non potevo chiedere di più”, ammette stupito Greg al termine di una gara interpretata alla perfezione, tatticamente impeccabile dall’inizio alla fin ...Più forte di tutto e tutti: un immenso Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 10km ai Mondiali di nuoto di fondo a Budapest. Una giornata ...