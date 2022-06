Milan e Puma ancora insieme | accordo da 30 mln

(Di mercoledì 29 giugno 2022)cifre – Ilhanno siglato un’intesa per il rinnovo della partnership che li lega ormai dal 2018, quando il brand di abbigliamento sportivo tedesco subentrò ad Adidas come fornitore tecnico del club rossonero. Nella giornata di oggi, le due società hanno ufficializzato il rinnovo dell’, che porta con sé anche Calcio e Finanza.

Pubblicità

AntoVitiello : UFFICIALE: #Milan e #Puma annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership. La novità, Puma diventerà il Nam… - PietroMazzara : Ufficiale il rinnovo a lungo termine del contratto tra il #Milan e #Puma. Accordo da oltre 30 milioni annui. Puma p… - DiMarzio : #Milan, ufficiale il rinnovo della partnership con #Puma - sportli26181512 : Stylsvig: 'Milan e PUMA, brand icone nel mondo capaci di catalizzare le emozioni di milioni di appassionati': Caspe… - RossoneroKonic : RT @AntoVitiello: UFFICIALE: #Milan e #Puma annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership. La novità, Puma diventerà il Naming Pa… -

Perché un club di prima grandezza come ilnon vive di solo mercato, anzi: la sostenibilità economica indispensabile per abbattere il rosso di bilancio, fare pace con il fair play finanziario ...avanti insieme. Il club rossonero prosegue la partnership, iniziata nel 2018, con il brand tedesco, il nuovo accordo prevede anche i naming rights del Centro Sportivo Vismara e - secondo ...Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha commentato il nuovo accordo fra il club di via Aldo Rossi e la PUMA: “Oggi inizia un nuovo capitolo di un incredibile percorso comune tra due brand ...Mentre il Milan e la dirigenza devono pensare al rinnovo di Maldini e Massara e al mercato, c’è il rinnovo della partnership tra i rossoneri e Puma. Questo il comunicato. “PUMA e AC Milan sono lieti ...