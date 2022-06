Messaggi finiti nel nulla: gli sms tra von der Leyen e il Ceo Pfizer sono spariti (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Commissione Europea non ha conservato e quindi non ha fornito i Messaggi di testo che si sono scambiati la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Ceo di Pfizer Albert Bourla dal primo gennaio 2021 in poi, quando l'Ue lottava per avere i vaccini necessari a immunizzare la popolazione contro la Covid-19 e ci è riuscita solo grazie al colosso farmaceutico Usa. A chiederli era stato un giornalista che lavora a Bruxelles, dopo averne letto sul New York Times, facendo una regolare richiesta di accesso agli atti, che gli era stata negata. Insoddisfatto della risposta, il cronista si è rivolto all'Ombudsman europeo, Emily ÒReilly, che ha chiesto alla Commissione di produrre quei Messaggi. Ora la Commissione ha risposto all'Ombudsman che «quando un documento redatto o ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Commissione Europea non ha conservato e quindi non ha fornito idi testo che siscambiati la presidente della Commissione Europea Ursula von dere il Ceo diAlbert Bourla dal primo gennaio 2021 in poi, quando l'Ue lottava per avere i vaccini necessari a immunizzare la popolazione contro la Covid-19 e ci è riuscita solo grazie al colosso farmaceutico Usa. A chiederli era stato un giornalista che lavora a Bruxelles, dopo averne letto sul New York Times, facendo una regolare richiesta di accesso agli atti, che gli era stata negata. Insoddisfatto della risposta, il cronista si è rivolto all'Ombudsman europeo, Emily ÒReilly, che ha chiesto alla Commissione di produrre quei. Ora la Commissione ha risposto all'Ombudsman che «quando un documento redatto o ...

Pubblicità

FrankPuppeteer : Che c'è Robertì, finiti i messaggi a Tiago? Brutto nano bastardo - Pidgeon70 : 2/n bar della stazione, un caffè, chiacchiere (su tutto: figli, lavoro, i matrimoni finiti, passioni per il tempo l… - I82Taehyun : @gh8xu no no, ma puoi inviare al massimo 70 messaggi al giorno e se li hai finiti puoi chattare il giorno dopo -