Mastella: “Noi di Centro in Campania e Puglia ha eletto 14 sindaci e un centinaio di amministratori” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Centro politicamente non è certo un punto geometrico ma una scelta programmatica e valoriale. Noi lavoriamo per rafforzare quest’area ben consci, però, che in tanti pur gravitando nello stesso spazio politico, ostentano truppe ma al massimo si ritrovano con qualche sgangherato colonnello”. Così il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella. “Sia chiaro a tutti: Noi Di Centro è disponibile a lavorare senza pretese ma senza preclusioni ad un soggetto unitario che metta assieme le anime centriste, moderate e popolari del Paese ma se ciò non fosse andremo avanti, come stiamo facendo, per la nostra strada costruendo quotidianamente il partito sul territorio con dirigenti e amministratori”, aggiunge il sindaco di Benevento che prosegue: “A differenza di altre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilpoliticamente non è certo un punto geometrico ma una scelta programmatica e valoriale. Noi lavoriamo per rafforzare quest’area ben consci, però, che in tanti pur gravitando nello stesso spazio politico, ostentano truppe ma al massimo si ritrovano con qualche sgangherato colonnello”. Così il segretario nazionale di Noi Di, Clemente. “Sia chiaro a tutti: Noi Diè disponibile a lavorare senza pretese ma senza preclusioni ad un soggetto unitario che metta assieme le anime centriste, moderate e popolari del Paese ma se ciò non fosse andremo avanti, come stiamo facendo, per la nostra strada costruendo quotidianamente il partito sul territorio con dirigenti e”, aggiunge il sindaco di Benevento che prosegue: “A differenza di altre ...

