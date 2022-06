Pubblicità

sportli26181512 : Lione: c'è un'alternativa a Malacia: Niente Lione per Tyrell Malacia. L'esterno sinistro difensivo del Feyenoord è… -

In, occhio sempre a Aouar del, Douglas Luiz dell'Aston Villa e Saul dell'Atletico Madrid, che nell'ultima stagione è andato in prestito al Chelsea. Detto che per l'attacco si ...Già sul taccuino del, il calciatore è un pallino di Mourinho e secondo Leggo è pronto l'... Questo potrà inficiare la trattativa Lenglet In caso di necessità di, la Roma potrebbe ...Dal 30 giugno al 3 luglio, torna al Bunker Club di via Paganini - dopo lo scorso autunno -, Vinokilo, il mercato modaiolo di abbigliamento vintage in vendita 'al chilo'. In seguito al grande esordio d ...In attesa di capire come finirà la questione relativa ai rinnovi di contrato di Maldini e Massara, l’ad rossonero continua a lavorare al mercato visto che Botman sembra ormai sfumato. Secondo quanto ...