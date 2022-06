Inter, Sensi ha detto sì al Monza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il lavoro di Galliani ha avuto effetto, Stefano Sensi si è definitivamente convinto: il centrocampista ha detto sì al Monza. Confermata... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il lavoro di Galliani ha avuto effetto, Stefanosi è definitivamente convinto: il centrocampista hasì al. Confermata...

Pubblicità

DiMarzio : Accordo fra @ACMonza e @Inter per Stefano #Sensi, che ora dovrà prendere la sua decisione #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - calciomercatogp : Ci siamo per Sensi al Monza! Il giocatore ha detto si. #sensi #inter #monza #calciomercatogp #calciomercato - RiccardoDanna1 : #Sensi ha accettato il #Monza: il centrocampista dell'#Inter si trasferirà in prestito secco. ????? [@DiMarzio] - MattiaGallo17 : RT @GuarroPas: #Inter, arrivato il si di #Sensi al #Monza. Visite mediche tra domani e venerdì. -