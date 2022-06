Intelligenza artificiale e questioni morali. Verso il transumanesimo? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Viaggiando nel sistema solare e arrivando ad esplorare l’eliosfera (racchiudente i pianeti) l’Intelligenza artificiale si adatterà prendendo decisioni che gli consentano di svolgere il proprio lavoro. Tante persone nel campo dell’astrobiologia sono favorevoli alla cosiddetta visione del cosmo post-biologico. È a causa del desiderio di conquista dello spazio che noi umani stiamo seminando i semi della nostra distruzione a favore dell’Intelligenza artificiale? O stiamo inconsciamente seguendo una sorta di piano generale in cui gli esseri in carne ed ossa sono destinati a estinguersi e a essere ibridati da silicio e materiali sintetici. Quanto alla mente, alla memoria, alla coscienza potrebbe esserci un posto anche per gli umani nel cervello di un robot? E nel caso i nostri gusci mortali fossero sostituiti da qualcosa di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Viaggiando nel sistema solare e arrivando ad esplorare l’eliosfera (racchiudente i pianeti) l’si adatterà prendendo decisioni che gli consentano di svolgere il proprio lavoro. Tante persone nel campo dell’astrobiologia sono favorevoli alla cosiddetta visione del cosmo post-biologico. È a causa del desiderio di conquista dello spazio che noi umani stiamo seminando i semi della nostra distruzione a favore dell’? O stiamo inconsciamente seguendo una sorta di piano generale in cui gli esseri in carne ed ossa sono destinati a estinguersi e a essere ibridati da silicio e materiali sintetici. Quanto alla mente, alla memoria, alla coscienza potrebbe esserci un posto anche per gli umani nel cervello di un robot? E nel caso i nostri gusci mortali fossero sostituiti da qualcosa di ...

