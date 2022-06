Giffoni | Lottizzazione abusiva ex cinema Valle | in nove a processo

(Di mercoledì 29 giugno 2022)Palazzo exe Centro Polifunzionale in pieno centro aPiana con, secondo l’accusa, illegittimi aumenti di volumetria, violazione di distanze, violazioni paesaggistiche, violazioni della normativa di polizia idraulica e distanza dal torrente Calavra. Il Comune è parte offesa. Imputati tecnici comunali, direttori dei lavori ed imprenditori edili vicini al Pd. Tra gli imputati figura l’ingegnere Gerardo Cancellario ex responsabile Utc diPiana, considerato il miglior tecnico della provincia di Salerno, nonché l’imprenditore edile Angelo Toro e il direttore dei lavori l’architetto Franco Bilotti. Il Gup Guerra il 9 maggio ha disposto il rinvio a giudizio diimputati che ...

Pubblicità

la Città di Salerno

In merito alla notizia delle lottizzazioni abusive a Giffoni Valle Piana, con nove persone tra tecnici e imprenditori a processo per il restyling dell’”ex cinema Valle” di Via Spirito e il nascente Ce ...