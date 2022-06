Fedele: “mercato Napoli? vi spiego il progetto di De Laurentiis: se arrivano i soldi, vanno via tutti. Il club potrebbe essere ceduto ad un fondo” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Enrico Fedele ha commentato le operazioni del Napoli sul calciomercato rivelando il progetto che ha in mente Aurelio De Laurentiis. CALCIOmercato Napoli. Enrico Fedele storico agente dei Fratelli, Paolo e Fabio Cannavaro, ha commentato le operazioni del calcio Napoli sul mercato, rivelando anche il progetto che ha in mente il presidente Aurelio De Laurentiis: Ecco le parole dell’opinionista ai microfoni di Radio Marte “Il modo di fare di De Laurentiis non mi piace per l’atteggiamento comunicativo. Credo che faccia tutto il possibile per essere antipatico ai tifosi. De Laurentiis ha un progetto, se gli chiedono i ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Enricoha commentato le operazioni delsul calciorivelando ilche ha in mente Aurelio De. CALCIO. Enricostorico agente dei Fratelli, Paolo e Fabio Cannavaro, ha commentato le operazioni del calciosul, rivelando anche ilche ha in mente il presidente Aurelio De: Ecco le parole dell’opinionista ai microfoni di Radio Marte “Il modo di fare di Denon mi piace per l’atteggiamento comunicativo. Credo che faccia tutto il possibile perantipatico ai tifosi. Deha un, se gli chiedono i ...

Pubblicità

napolipiucom : Fedele: “mercato Napoli? vi spiego il progetto di De Laurentiis: se arrivano i soldi, vanno via tutti. Il club potr… - MondoNapoli : Fedele: 'Non ho ancora capito quale sia il progetto Napoli. Mercato? Vi dico la mia' - - cgxx178 : RT @alepontecorvo: Avrei voluto fare un tweet con un confronto tipo chanel vs mercato del pesce, ma poi ho pensato che è palese e non servo… - panic193 : RT @alepontecorvo: Avrei voluto fare un tweet con un confronto tipo chanel vs mercato del pesce, ma poi ho pensato che è palese e non servo… - Elcerro13 : RT @alepontecorvo: Avrei voluto fare un tweet con un confronto tipo chanel vs mercato del pesce, ma poi ho pensato che è palese e non servo… -