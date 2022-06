Fdi: Fidanza ed ex consigliere di Brescia indagati per corruzione (2) (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - La vicenda non è nuova per le cronache locali. Il 25 giugno 2021 Acri si dimette per motivi personali, ma già a inizio ottobre c'è chi scrive di un esposto anonimo in cui si sollevano dubbi sull'assunzione del figlio dell'unico eletto di Fratelli d'Italia in Consiglio. Gli autori dell'esposto invitano i magistrati a indagare sulle cause delle dimissioni di Acri al quale subentra Giangiacomo Calovini perché primo dei non eletti e vicino a Fidanza. Per i pm di Milano Cristiana Roveda e Giovanni Polizzi il campanello d'allarme sarebbe da cercare tra le opportunità politiche che questo cambio in Comune ha portato alla famiglia Acri: il figlio, dopo le dimissioni del padre, è stato assunto come assistente locale nella segreteria politica dell'europarlamentare. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - La vicenda non è nuova per le cronache locali. Il 25 giugno 2021 Acri si dimette per motivi personali, ma già a inizio ottobre c'è chi scrive di un esposto anonimo in cui si sollevano dubbi sull'assunzione del figlio dell'unico eletto di Fratelli d'Italia in Consiglio. Gli autori dell'esposto invitano i magistrati a indagare sulle cause delle dimissioni di Acri al quale subentra Giangiacomo Calovini perché primo dei non eletti e vicino a. Per i pm di Milano Cristiana Roveda e Giovanni Polizzi il campanello d'allarme sarebbe da cercare tra le opportunità politiche che questo cambio in Comune ha portato alla famiglia Acri: il figlio, dopo le dimissioni del padre, è stato assunto come assistente locale nella segreteria politica dell'europarlamentare.

Pubblicità

repubblica : Milano, l'europarlamentare Carlo Fidanza (FdI) indagato per corruzione: 'Scambio di favori' - MarceVann : RT @dukana2: #Corruzione ??un altro indagato di #FratelliDiNdrangheta #Meloni ??Carlo #Fidanza?? - pinu97809007 : @FratellidItalia Questa è realtà … Corruzione, indagato l’eurodeputato Fdi Carlo Fidanza - AndreaColagiac1 : Indagato per corruzione Carlo Fidanza, europartamentare di FDI.????? - vatenacttencass : Milano, europarlamentare Carlo Fidanza (FdI) indagato per corruzione: 'Scambio di favori' -