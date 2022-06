Draghi alza la cresta | Putin lo zittisce | “Non sei tu a decidere” Altra figuraccia del premier

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Anche le pulci hanno la tosse. È questo che devono aver pensato a Mosca quando hanno sentito le parole di Marioche, a margine del G7 di Schloss Elmau, ha annunciato chenon sarà invitato al G20 di Bali (Indonesia), in programma il prossimo 15-16 novembre. «Quanto alla presenza del presidente, il presidente indonesiano Widodo lo esclude, è stato categorico: non verrà. Quello che potrà succedere sarà magari un intervento da remoto, vedremo», ha affermato con sicumera il presidente del Consiglio alla conferenza stampa di chiusura del G7. Scontro traPeccato solo che il «liquidatore» non abbia fatto i conti con l’oste, cioè con: «Non spetta a. Ha probabilmente dimenticato che non ...

Pierpao83699717 : RT @cussiddu: Ogni volta che metto il condizionatore a 21 gradi sento vocina di Draghi che canta: ??Uno due tre, alza!?? ?? - blusewillis1 : RT @cussiddu: Ogni volta che metto il condizionatore a 21 gradi sento vocina di Draghi che canta: ??Uno due tre, alza!?? ?? - cussiddu : RT @cussiddu: Ogni volta che metto il condizionatore a 21 gradi sento vocina di Draghi che canta: ??Uno due tre, alza!?? ?? - liberismorisor1 : @gervasoni1968 Io lo immagino Draghi che alza il telefono per chiamare il sopracitato, ho la scena davanti. Quanti… - maddalena2471 : RT @cussiddu: Ogni volta che metto il condizionatore a 21 gradi sento vocina di Draghi che canta: ??Uno due tre, alza!?? ?? -

QuiFinanza

Sila Cortina di Latta Sarebbe inutile aspettarsi dalla stupefacente collezione di mediocri "... I capi dei governi nazionali - Macron, Scholz,- sono semplici esecutori. Non è consentito ...Diciamo dunque che da quando il M5s sta collassando il Pd respira meglio,lo sguardo, non ... Per fortuna, non loro ma la storia concreta, a partire dalla Politica di Mariocontro l'... Draghi, scontro sul gas: il premier alza la voce in Europa Il fondatore del Movimento incontra i parlamentari e poi Conte. Il no alle deroghe per il terzo mandato, ma c’è l’ipotesi di «salvare» Cancelleri per le primarie del campo largo per la Sicilia ...Mentre Mario Draghi e Joe Biden tentano di convincere i sette maggiori paesi industriali dell'Occidente quanto meno a discutere sull'efficacia ...